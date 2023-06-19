В Прикарпатье дядя жестоко поиздевался и убил 9-летнюю племянницу: родственник не раз был судим и нападал на женщин

В Прикарпатье в День отца, 18 июня, пропала 9-летняя девочка. Ее искали всем селом. Однако чуда не произошло – тело ребенка обнаружили на берегу реки Черемош. Она была изнасилована и жестоко убита. По подозрению в этом ужасном преступлении задержан родственник семьи, который был уже не раз судим за разные преступления.

Видео дня

Местные жители считают, что подозреваемого прикрывают родственники. И опасаются, что и на этот раз ему все сойдет с рук.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Убийцей стал родственник

Слухи в небольшом поселке Куты Косовского района Ивано-Франковской области разносятся быстро. Еще днем 18 июня стало известно, что 9-летняя Вероника Богданюк ушла в гости к своей сестре и исчезла.

На поиски были брошены полицейские, присоединились и местные жители. К сожалению, уже в 21:30 тело ребенка обнаружили на окраине поселка, в кустах на берегу реки Черемош. Убийца жестоко поиздевался над девочкой и задушил ее.

Под подозрение сразу попал 34-летний двоюродный брат отца ребенка. Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, в тот день родственник приехал в гости к отцу, они вместе выпивали. А затем родственник вызвался проводить Веронику – девочка решила пойти в гости к своей старшей сестре.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. На них видно, как девочка под зонтиком идет пешком, а рядом на велосипеде едет тот самый родственник. По данным полиции, мужчина предложил ребенку срезать путь через кусты и таким образом заманил ее в безлюдное место.

Мать ушла в другую семью и оставила Веронику с отцом

В Кутах сейчас только и говорят об этом преступлении. Местные жители рассказывают, что Вероника в последнее время жила с отцом.

"Ее мама их оставила и ушла к другому мужчине. Почему она так поступила и бросила дочь – трудно сказать. В новой семье у матери есть еще ребенок, и она сейчас вновь беременна. В школе говорят, что отец заботился о девочке, вместе с ней приходил в школу недавно сдавать книжки", – рассказывает одна из местных жителей.

Другая жительница поселка рассказала, что в тот день родственник приехал в дом, где жила Вероника, и с отцом девочки они выпивали, отмечали День отца.

"Мать девочки много лет назад вышла замуж за этого мужчину, родила троих детей, Вероника была средней среди них. Но несколько лет назад она оставила этого мужа и ушла жить к 62-летнему новому возлюбленному. Новый муж работает таксистом, имеет двухэтажный дом. Она тоже родила ему ребенка и сейчас ждет второго. Но Веронику она почему-то оставила жить с отцом, который выпивает. Ее не раз спрашивали, почему она так поступила. Она отвечала, что, мол, Вероника сама так хочет", – рассказывает местная жительница.

Когда девочка пропала, то отец обратился в полицию. Мать об этом знала, но сидела дома. "Она говорила, что подняла на ноги всю полицию. А сама при этом находилась дома", – добавляет женщина.

Подозреваемый был несколько раз судим и нападал на женщин

34-летний Виталий Михайлюк уже дал признательные показания. Но жители поселка опасаются, что на этот раз ему тоже удастся выпутаться.

Мужчина уже не раз был судим. "Несколько лет назад он уже насиловал девочку, но она осталась жива. Вроде бы он отбывал срок за это преступление, не так давно освободился", – рассказывает одна из жительниц поселка.

В полиции Ивано-Франковской области нам сказали, что подозреваемый уже на раз попадал в поле зрения правоохранителей. "У него есть несколько судимостей, в том числе и по ст. 152 – изнасилование", – подтвердили в пресс-службе.

Однако жительница поселка Куты рассказывает, что на Виталия в последнее время уже несколько раз жаловались в полицию, однако никаких мер там не принимали.

"Трижды он пытался напасть на женщин. Бежал за ними по улице, что-то кричал. Испуганные женщины звонили своим мужьям, родственникам, те прибегали к ним на помощь. Когда приезжала полиция, то он уверял, что просто шел за ними по улице. Но в марте он напал на женщину с ножом. Она пошла в церковь, хотела в часовне поставить свечку за мужа, который сейчас служит на фронте. Он вошел туда и порезал ее ножом. Полиция опять ничего не предприняла. А если бы его задержали и закрыли, то Вероника бы сейчас была жива", – рассказывает женщина.

Местные опасаются, что убийце может все сойти с рук. Говорят, что якобы у него в Черновцах есть родственник – высокопоставленный церковный служитель. А также на Ивано-Франковщине в полиции работает его двоюродный брат.

В понедельник, 19 июня, люди ездили в отделение местной полиции, хотели узнать, где сейчас находится подозреваемый, но их в отделение не пустили, никто к ним так и не вышел.