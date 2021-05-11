На Полтавщине завершают 'Большую стройку' первого украинского автобана

Трасса Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка станет первым украинским автобаном и позволит быстро преодолевать расстояние между Киевом и Днепром. На строительстве трассы в Полтавской области уже укладывают финальный слой дорожного покрытия.

Как рассказали в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации, перед тем, как укладывать финальный слой цементобетона высотой 26 см, дорожники провели подготовительные работы.

Сначала участок очищают и покрывают геосинтетическим материалом. Затем экскаватором распределяют цементобетон, выравнивают с помощью бетоноукладчика и наносят специальную жидкость, которая образует защитную пленку.

По территории Полтавской области проходит 79,4 км автобана. Из них уже успели сделать 50 км дороги, остальные планируют завершить до конца этого года по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса Н-31 проложена за пределами населенных пунктов, благодаря чему движение по ней будет быстрее и более безопасным. Дорога будет иметь четыре полосы.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал , как выглядит после ремонта мост через Хаджибейский лиман под Одессой. В рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского его не только капитально отремонтировали, но и расширили до шести полос.