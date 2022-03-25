На Полтавщине с начала вторжения РФ полиция изъяла из незаконного оборота 11 танков и много оружия

За 30 дней полномасштабной войны России в Украине полиция Полтавской области изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военной техники. Все было передано силам обороны.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Полтавщины. Начальник местного ГУ НП Украины Евгений Рогачев уточнил: это 11 танков, два бронеавтомобиля, восемь пулеметов, девять автоматов, пять винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.

Видео дня

Отметим, что хранение дома незарегистрированного оружия является нарушением закона.

Следователями полиции Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры расследуется 31 уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В полиции призвали: в случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях, на обочинах дорог и т.п. оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов – немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102.

Гражданам, которые обнаружили и хранят опасные находки у себя дома, рекомендовали также сообщить об этом правоохранителям для дальнейшей добровольной сдачи и использования этого оружия силами обороны в борьбе с российскими оккупантами.

"Предостерегаем, что, сохраняя дома взрывоопасные предметы и оружие, вы не только нарушаете закон, но и подвергаете большой опасности себя, своих детей, родных, друзей и знакомых.

Берегите себя. Будьте бдительны. Сотрудничайте с Нацполицией, Вооруженными силами Украины и терробороной в целях безопасности наших граждан и победы Украины над врагом!" – подытожила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Лютеж Киевской области двое мужчин проникли в частный дом и украли орудие и боеприпасы. Позднее один из них подстрелил себя из ворованного ружья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!