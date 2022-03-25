На Полтавщине с начала вторжения РФ полиция изъяла из незаконного оборота 11 танков и много оружия

Дарья Дурова
Общество
3 минуты
71
Изъятое копами оружие и техника
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

За 30 дней полномасштабной войны России в Украине полиция Полтавской области изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военной техники. Все было передано силам обороны.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Полтавщины. Начальник местного ГУ НП Украины Евгений Рогачев уточнил: это 11 танков, два бронеавтомобиля, восемь пулеметов, девять автоматов, пять винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.

Бронемашина, которую передали Вооруженным силам Украины
Видео дня
В Полтавской области из незаконного оборота изъяли бронемашину
Инфографика Национальной полиции

Отметим, что хранение дома незарегистрированного оружия является нарушением закона.

Следователями полиции Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры расследуется 31 уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Винтовки и другое оружие
Патроны разных калибров
Боеприпасы

В полиции призвали: в случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях, на обочинах дорог и т.п. оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов – немедленно сообщите об этом в полицию на номер 102.

Гражданам, которые обнаружили и хранят опасные находки у себя дома, рекомендовали также сообщить об этом правоохранителям для дальнейшей добровольной сдачи и использования этого оружия силами обороны в борьбе с российскими оккупантами.

Пистолет
Граната
Изъятое на Полтавщине оружие

"Предостерегаем, что, сохраняя дома взрывоопасные предметы и оружие, вы не только нарушаете закон, но и подвергаете большой опасности себя, своих детей, родных, друзей и знакомых.

Берегите себя. Будьте бдительны. Сотрудничайте с Нацполицией, Вооруженными силами Украины и терробороной в целях безопасности наших граждан и победы Украины над врагом!" – подытожила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в селе Лютеж Киевской области двое мужчин проникли в частный дом и украли орудие и боеприпасы. Позднее один из них подстрелил себя из ворованного ружья.

Обращение OBOZREVATEL

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПолтаваВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarНациональная полиция Украиныоружиевоенная техника