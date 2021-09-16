На Полтавщине первоклассник 'заминировал' школу: родителям грозит наказание

В Полтавской области первоклассник "заминировал" гимназию. Родителям несовершеннолетнего "шутника" грозит наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Полтавской области. Отмечается, что инцидент произошел в Розсошенской гимназии. 6-летний ученик начальной школы этого же учебного заведения позвонил в полицию и сообщил, что заложил "взрывчатку" в гимназии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Учеников и персонал заведения эвакуированы.

Помещение гимназии и прилегающую территорию тщательно обследовали. Но информация оказалась фейком – специалисты не нашли никаких взрывоопасных предметов.

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В то же время следователи установили личность "шутника". С 6-летним мальчиком провели профилактическую беседу, а на его родителей правоохранители составили административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины). За это предусмотрено предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.