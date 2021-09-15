На "Площади звезд" открыли звезды Олимпийским спортсменам

14 сентября на "Площади Звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта появились три яркие звезды спорта.

Первая "загорелась" в честь Станислава Горуни – первого украинского каратиста, который выиграл медаль Чемпионата мира (бронза Чемпионата мира 2014 года), победителя Всемирных игр 2017 года, многократного призера чемпионатов Европы, Чемпиона Европы 2021 и Бронзового призера ХХХИ Олимпиады в Токио.

Вторая – в честь серебряного призера чемпионата мира 2019 г., Чемпионки Европы 2021 г. и заслуженного мастера спорта Украины (свободная женская борьба). Бронзового призера летних Олимпийских игр 2020 г., молодой спортсменки в своей весовой категории – Ирины Коляденко и третья для Жана Беленюка – борца греко-римского стиля, многократного чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр (2016), чемпиона и серебряного призера Европейских игр (2015, 2019), заслуженного мастера спорта Украины, и олимпийский чемпион Токио (2020).

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Звезды спорта появились благодаря нескольким этапам. Первый – рекомендации экспертной комиссии, в составе которой представители Gulliver, ОО Совместная победа, Министерство молодежи и спорта, НОК. Второй – наличие у кандидатов наград и признание в профессиональной сфере, присутствие в медиа пространстве и в рейтингах популярности. Также, раз в год проводится опрос среди общественности и посетителей ТРЦ, и, опираясь на результаты, комиссия составляет финальный список звезд.

Получив звезду на "Площади звезд" Ирина Коляденко отметила, что ей очень приятно, что в ее честь открыли звезду. "По моему мнению, это даст возможность, чтобы наши дети видели и равнялись на молодых и успешных спортсменов". Станислав Горуна подчеркнул: "Признание моих успехов другими людьми было и является крупнейшим стимулом для движения вперед во всем, чем бы я не занимался". Александр Соколинский, председатель ОО "Общая победа" на открытии звезд сказал, что великая миссия проекта – просветительская. "Считаю, что украинцы должны знать своих героев и не забывать про легенд спорта, а не только радоваться их выступлениям во время Олимпиад или других спортивных событий. Мне приятно, что наша ОО присоединилась к проекту 4 года назад, и сегодня мы открыли вместе с партнерами более 40 звезд спорта, это и легенды украинского и мирового спорта, так и молодые, но уже достаточно титулованные спортсмены и параолимпийцы".

Татьяна Атаджанова, PR Директор ТРЦ Gulliver, как представитель главного инициатора социального проекта "Площадь звезд" отметила: "Проект мотивирует современных деятелей культуры, музыки, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, а популяризировать страну в мире. Проект "Площадь звезд" имеет целью стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь воспитывает новое поколение, напоминая им об известных Украинцах мотивируя подростков следовать к своей цели, своего успеха ".

10 сентября 2021 заложено 75, 76 и 77 звезду на "Площади звезд" и это 45, 46 и 47 звезды на части "Спорт".