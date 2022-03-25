На Одесщине теробороновцы уничтожили российскую технику и взяли в плен оккупанта. Видео

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Бойцы территориальной обороны в Одесской области уничтожили одну из машин армии РФ. Российский военный, который находился внутри, остался жив.

Оккупанта украинцы взяли в плен. Видео с результатами работы движения сопротивления опубликовали на Facebook-странице "Спротив" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вновь поражена техника обеспечения врага. Бойцы движения сопротивления уничтожили одну машину оккупантов и взяли в плен российского военного", – говорится в сообщении.

На кадрах видна перевернутая российская техника с соответствующей враждебной маркировкой – буквой Z. Вокруг машины разбросаны вещи оккупанта.

Видео дня

В то же время российский военнослужащий, получивший ранение ноги, лежал на земле и плакал.

Теробороновцы напомнили о необходимости гуманного обращения с военнопленными. Ведь живого оккупанта можно будет обменять на украинских бойцов, вызволив их из плена врага.

"Народ Украины не дает врагу чувствовать себя свободно на нашей земле. Вместе к победе! Слава Украине!" – отметили в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области пенсионер вступил в бой с российскими оккупантами. В городе Баштанка 78-летний дедушка Василий коктейлями Молотова поджег вражескую установку "Град".

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