В Николаевской области 78-летний пенсионер уничтожил вражеский 'Град': он хотел воевать, но его взяли только до терробороны. Видео

В Николаевской области 78-летний пенсионер вступил в бой с российскими оккупантами. В городе Баштанка деда Василий коктейлями Молотова поджег вражескую установку "Град".

О подвиге местного пенсионера рассказал мэр Баштанки Александр Береговой в комментарии журналисту Юрию Бутусову. Дедушка просился в терроборону, но ему отказали из-за почтенного возраста (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Не возьмете, я сам приду", – заявил тогда обиженный мужчина. И слово свое сдержал.

Когда в Баштанке завязался первый бой с врагом, дед Василий пришел на помощь бойцам из терробороны.

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Российские фашисты подошли к городу большой колонной – около 700 единиц техники. Они разделились – часть пошла на Марьевку, а другая по частям начала проходить через Баштанку.

Защитники города ликвидировали водителя стоявшего на развилке "Урала" и колонна остановилась. Тогда дед Василий и швырнул во вражеский "Град" коктейль Молотова.

Когда система залпового огня загорелась и начала взрываться, обломками повредило и другую технику оккупантов.

Бойцы с терробороны связались с ВСУ и корректировали огонь по врагу, стоявшему в центре города.

По словам Александра Берегового, благодаря мужественному сопротивлению горожан российские оккупанты побоялись дальше сунуть в город, отступили и обошли его стороной.

"Видимо, из-за этого все они побоялись идти к нам в город, и пошли по другим путям, балкам, ставили там понтонные переправы. Они это все затянули на двое суток. А дальше наши ребята подтянулись, подошло ВСУ, и мы уже начали масштабно их отрабатывать по переправе той, которую они на реке поставили", – рассказал городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баштанке терроборона побила рекорд, уничтожив три "Панцира" кафиров.

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