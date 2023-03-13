На Одесщине мобилизованного депутата от ОПЗЖ арестовали из-за отказа ехать на фронт - СМИ

Недавно в Одесской области произошел инцидент, связанный с отказом группы военнослужащих выполнить приказы во время военного положения. Среди них оказался депутат Раздельнянского горсовета Владимир Нестеров, который был мобилизован в феврале прошлого года.

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Его арестовали. Об этом сообщило местное издание "Думская".

В феврале 2023 года подразделение Нестерова получило приказ отправиться на восток Украины, но военнослужащие отказались выполнить его, после этого ними занялись военная контрразведка и Государственное бюро расследований.

Одесский суд постановил содержать военнослужащих под стражей, но у большинства из них есть возможность выйти на свободу под денежный залог. Для Нестерова, в частности, был установлен залог в размере 214 720 грн.

При этом, задержание "теробороновцев" и избрание им меры пресечения сопровождалось акциями протеста родственников, которые утверждают, что их близкие не выполнили приказы из-за недостаточной боевой подготовки.

Но, по словам офицера оперативного командования "Юг", пожелавшего остаться неизвестным, подразделение было сформировано в "горячке" первых дней широкомасштабного российского вторжения, и его бойцы не хотели проходить обучение.

Он объяснил, что подразделение было создано для того, чтобы устроить предпринимателей и чиновников, которые желают продемонстрировать свой "патриотизм", и при этом не хотят попасть на фронт. Вместо этого оно занималось дежурством на блокпостах, сбором волонтерской помощи и пиаром в СМИ.

Напомним, на Одесщине наказали заместителя начальника военкомата после скандала, который вспыхнул из-за его танцев под российские хиты. На днях в сеть попало видео, где подполковник Владимир Руснак "зажигает" на корпоративе по случаю 8 марта под песню "Алкоголичка" Александра Реввы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине вспыхнул скандал из-за принудительного вручения повесток гражданам. Один из инцидентов с жестким обращением сотрудников военкоматов попал на видео. Власти решили провести проверку действий работников ТРЦК.