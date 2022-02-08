На Одесщине село осталось совсем без людей: умерла его последняя жительница. Фото и видео

В Одесской области полностью вымерло село Ивановка – в прошлом году скончалась его последняя жительница. Перед смертью женщина жила в абсолютном одиночестве.

Примечательно, что село в Знаменской территориальной общине Березовского района до сих пор существует на карте, однако по факту там нет ни единой живой души. Об этом в Facebook сообщил журналист Игорь Столяров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в 2021 году ушла из жизни бабушка Маруся, которая несколько лет была единственной жительницей села Ивановка. Журналист отмечает, что когда кто-то приходил к женщине в гости, она рассказывала о молодости и говорила, что мечтает о возрождении родного села.

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Также журналист посетовал, что неоднократно писал о невыносимой жизни в селе среди полуразрушенных домов, однако местные чиновники не обращали внимания на проблемы людей.

"Во время нашей последней встречи она пригласила меня в дом и долго говорила о тяжелой деревенской жизни. Она вспоминала молодость и говорила, как было хорошо. Была работа у всех и отличный хор. Я много писал о невыносимой жизни сел, но чиновники, как правило, не желали менять жизнь людей к лучшему, а чаще думали, как мне отомстить за правду", – пишет журналист.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области находится село Вербовое, которое существует только по официальным документам.