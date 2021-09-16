На Одесчине на заправке у мужчины украли 300 тыс. долларов. Фото

Возле села Сычаевка Одесской области у мужчины украли 300 тысяч долларов из машины. Происшествие случилось, когда пострадавший остановился на заправке SOCAR.

Пока мужчина заправлял машину, неизвестный разбил переднее окно с пассажирской стороны и вытащил сумку с деньгами. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Подслушано Одесса" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и уехал в сторону Одессы. По словам пострадавшего, в момент кражи он находился на заправке и не видел грабителя. С такой суммой мужчина ехал в Николаев, чтобы купить квартиру. Обратился ли он в связи с кражей денег из машины в полицию, не уточняется.

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