На Obozrevatel TV покажут спортивную драму 'Каждое воскресенье' с Аль Пачино в главной роли

В среду, 22 декабря, на Obozrevatel TV покажут спортивную драму "Каждое воскресенье" режиссера Оливера Стоуна, вышедший на экраны в 1999 году. Фильм посвящен жизни и игре вымышленной футбольной команды "Акулы Майами". На Obozrevatel TV лента выйдет в 17:50.

Сюжет

Всего четыре года назад "Акулы Майами" были на вершине чемпионата. Однако сегодня команда находится в середине таблицы и уже проиграла трижды подряд. Главный тренер команды, занимающий этот пост несколько десятилетий, Тони Д`Амато, в прошлом знаменитый футболист (Аль Пачино), сталкивается с проблемами как внутри команды, так и вне нее.

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Вскоре основной квотербек Джек Руни и первый запасной Тайлер Черубини получают травмы, после чего на поле выходит игрок второго запаса Вилли Бимен. Для него это становится реальным шансом показать на что он способен. Уже через несколько матчей Вилли стал настоящей суперзвездой, способной решить исход игры. Но также к Вилли пришла и звездная болезнь - он стал все больше отдаляться от коллектива и игнорировать указания тренера, оскорбляя всех вокруг.

В главных ролях: Аль Пачино, Камерон Диас, Деннис Куэйд, Джейми Фокс.

Рейтинг фильма по версии IMDb – одного из самых популярных сайтов, посвященного киноискусству всего мира, – 6,9 из 10.