'На*** никому это не надо': российской оккупант, которого взяли в плен селяне, рассказал о настроениях в армии Путина. Видео

Российский оккупант, которого взяли в плен украинские селяне, рассказал о настроениях в армии РФ. По его словам, солдаты страны-агрессора не знали, что направляются на войну.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Украина сейчас". Военный сказал, что руководство изначально отправляло солдат на учения в Нижний Новгород, а после у них забрали телефоны и отвезли на поезде к украинской границе.

"Ничего не говорили. Говорили, едете на учения. Сначала Нижний Новгород, потом передислокация, поезда, телефонов нету. У кого-то из парней были кнопочные телефоны, через них только два раза звонил (родным – Ред.) сказать, что все хорошо", – отметил он.

Видео дня

По словам оккупанта, российские солдаты хотят поскорее вернуться домой, чтоб уйти в резерв и чтоб их "никто не хотел убить". "Потому что нах*й это никому не надо скакать тут по полям", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторгшиеся в Украину войска России за 12 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 300 танков оккупантов и 128 самолетов и вертолетов.