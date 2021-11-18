На Николаевщине ввели комендантский час для несовершеннолетних: что запретят

В Первомайске Николаевской области для несовершеннолетних ввели ряд ограничений. Они касаются посещения развлекательных заведений и заведений общепита после определенного времени суток

Соответствующее решение принял Первомайский горсовет, чтобы "обезопасить жизнь детей". Комендантский час распространяется на детей и подростков без сопровождения родителей.

В зимний период ограничения будут действовать после 21:00, в осенне-летний – после 22:00.

Что именно запрещено:

посещать развлекательные заведения и общепита;

посещать интернет-кафе, компьютерные клубы, читальные залы в библиотеках во время учебного процесса с 8:00 до 14:00.

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В связи с этим руководство магазинов, заведений общепита и других имеют право требовать у посетителей документы, удостоверяющие личность с 21:00 (или 22:00) до 6:00.

Также они должны разместить информационные таблички о запрете на продажу алкогольных или слабоалкогольных напитков, табачных изделий несовершеннолетним.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирландии ввели ряд ограничений, в частности комендантский час для посещения ночных заведения. Однако тогда решение было принято из-за эпидемии коронавируса.