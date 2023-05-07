На Мариуполь надвигается экологическая катастрофа: захватчики могут оставить город без питьевой воды

Мариуполь сталкивается с новой проблемой поставки питьевой воды. Оккупанты планируют решить эту проблему, вместе с тем, положив конец экологии вокруг города.

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Об этой ситуации рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Как сообщается, вопрос воды стал очень серьезной проблемой в Мариуполе.

Ситуация состоит в том, что поступающая в Мариуполь вода шла из резервуара в Старом Крыму, который заполняется в основном через реку Кальчик. Этот поток был перекрыт россиянами внутри города и практически превращен в болото, заблокировав виток реки. Потому вода стала очень серьезной проблемой в Мариуполе. Во время жаркого лета уровень воды будет недостаточным для обеспечения города даже минимальными потребностями, а перекрытый Кальчик не позволит восстановить запасы водохранилища.

Поэтому оккупанты решили решать эту проблему. Они "нашли" старые документы проекта городского совета, касающиеся строительства нового водопровода, и захотели его реализовать, однако на свой манер. Однако их бездумные действия могут привести к непоправимым последствиям для природы Азова.

"В проекте говорилось о водоочистном заводе и построении фактически водозабора из двух водохранилищ - Старого Крыма и Павлопольского. Не вдаваясь в детали, россияне решили соединить сейчас эти два водохранилища. Вроде бы это что-то решит. Может оно бы решило, но есть нюанс: Павлопольское водохранилище должно пополняться через Кальмиус при условии работающего канала Северского Донца, который не работает (почему нет воды в Донецке) В итоге если сделают, то просто убьют одновременно два водохранилища и всю флору/фауну вокруг", – рассказал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что захватчики несут ощутимые потери в Луганской области, пытаясь прорваться в Белогоровку. Так, за минувшие сутки оккупанты 103 раза обстреляли населенные пункты в Луганской области.

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