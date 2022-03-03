На львовском вокзале задержали Рубана, который вместе с Савченко планировал госпереворот в 2018 году. Фото и видео

Руководителя штаба общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали. Его схватили в поезде на Львов, а затем передали правоохранителям на вокзале в этом городе, где его официально задержали.

Об этом ZAXID.NET сообщили в полиции Львовщины. Задержание состоялось еще 28 февраля, а 1 марта появилось соответствующее видео (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Около полудня в полицию поступило сообщение – правоохранителей вызвали на железнодорожный вокзал, где им передали задержанного", - уточнила спикер ГУНП Львовской области Светлана Добровольская.

Видео дня

После задержания Рубана доставили в отделение, а там с ним работали сотрудники СБУ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что Владимир Рубан является пророссийским активистом. Он фигурировал в уголовном производстве о планировании насильственного строя в Украине и содействии террористической организации "ДНР". По данным следствия, он вместе с Надеждой Савченко планировали обстрелять здание Верховной Рады.

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