На Львовщине произошла утечка соляной кислоты: фото с места ЧП

Во Львовской области произошла разгерметизация автоцистерны, которая везла соляную кислоту. Вещество вытекало из транспортного средства, из него шел пар.

Видео дня

Инцидент произошел на автодороге Львов – Бибрка – Рогатин в районе населенного пункта Залесье Львовского района в четверг, 18 января. Кадры с места ЧП показала пресс-служба Главного управления Государственно службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

На месте работали спасатели и сотрудники отделения радиационно-химической и биологической защиты.

Как говорится в сообщении, для ликвидации утечки воды из цистерны проводились работы по наложению бандажа. А для осаждения паров специалисты создали водяной занавес.

Также, как отметили в ГСЧС, опасное вещество перекачивали в другую автоцистерну. Работы по ликвидации ЧП окончили коло 21:00.

Отметим, что соляная кислота – одна из самых едких жидкостей, которая используется в разных отраслях промышленности. Ее пары раздражают слизистую оболочку человека во время вдыхания. При попадании на кожу человека это вещество может вызвать сильные ожоги.

В то же время, в ГСЧС не сообщали, что есть угроза, связанная с утечкой соляной кислоты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах уже пятые сутки ищут гражданина Франции, который, вероятно, пропал на маршруте к горе Говерла. Мужчина последний раз выходил на связь 3 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!