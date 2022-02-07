На Львовщине отец избил сына за отказ идти в церковь: суд вынес решение

Во Львовской области суд оштрафовал бизнесмена из Ходорова за избиение сына, который не хотел идти в церковь и матерился. Таким образом мужчина решил его проучить.

Об этом говорится в решении Жидачевского райсуда, опубликованном 4 февраля в Едином государственном реестре судебных решений. Имя предпринимателя в материалах не указывает, но zaxid.net пишет, что речь идет об Игоре Герасимове (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На суде мужчина рассказал, что утром 9 января он с женой и сыном собирался в церковь. Однако последний сказал, что не хочет идти туда.

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Отец отметил, что отобрал у сына телефон, а тот начал нецензурно выражаться в его адрес. Мужчина ударил сына ладонью, а затем "взял ремень, чтобы проучить".

В итоге суд признал бизнесмена виновным в семейном насилии и оштрафовал на 170 гривен. Также с мужчины взыскали судебный сбор в размере 496 грн.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области мужчина избил до смерти трехлетнего ребенка, а его тело закопал в саду.