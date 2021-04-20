На Львовщине возле домов за одну ночь образовалась 30-метровая пропасть. Видео

В ночь на вторник, 20 апреля, в центральной части села Пески вблизи Щирца на Львовщине образовался карстовый провал почвы.

Как сообщает Zaxid.net, пропасть диаметром около 30 метров и глубиной более 10 метров возникла недалеко от жилого дома и от местной дороги.

По словам главы Щирецкой ОТГ Олега Василишина, карстовый провал образовался в течение ночи. Мужчину, который проживал в доме поблизости, эвакуировали. Отмечается, что сейчас подходы к пропасти огорожены лентой. Дальнейшие действия будет определять местная комиссия ТЭБ и ЧС. Сейчас на месте присутствуют чрезвычайники и другие службы.

"Поставили контрольные метки вблизи пропасти, чтобы увидеть, будет ли осыпаться дальше или нет. Также метки поставили на доме. Сейчас специалисты сказали наблюдать. К нему невозможно приблизиться, потому что есть опасность для людей. Территорию огородили. Будет заседать комиссия ТЭБ и ЧС, которая будет принимать решение о ликвидации чрезвычайной ситуации" – рассказал председатель ОТГ.

Василишин также сообщил, что село Пески размещено на карстовых полостях. Это уже третий случай, когда здесь образуются провалы. Ранее они возникали в 1973 и 2010 годах. Как и тогда, сейчас рассматривается возможность засыпать пропасть глиной.

В Государственной экологической инспекции во Львовской области сообщили, что на месте происшествия находятся их специалисты, которые изучают причины и последствия чрезвычайной ситуации. Там также отметили, что процесс смещения и расширения воронки и далее продолжается.

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