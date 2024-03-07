На Львовщине мужчина с воинским званием уклонился от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

Жителя города Жовква на Львовщине, который имеет воинское звание, приговорили к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина получил боевую повестку, но не явился в пункт сбора для отправки в воинскую часть.

Военнообязанный был обвинен в нарушении законодательства. О приговоре суда сообщила Львовская областная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2023 года 27-летний житель Жовквы прибыл по повестке о вызове в ТЦК и СП. Осмотром военно-врачебной комиссии його признали пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. К тому же мужчина имел воинское звание – солдат рядового состава.

Соответственно, тогда же ему вручили боевую повестку, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию.

"Однако фигурант без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в рядах ВСУ. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", – пояснили в прокуратуре.

При публичном обвинении прокуроров Жовковской окружной прокуратуры 27-летнего мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!