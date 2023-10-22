На Кировоградщине в кафе-баре устроили дискотеку под 'Калинку-малинку': разбиралась полиция. Видео

В городе Александрия на Кировоградщине один из кафе-баров устроил дискотеку с использованием российской музыки. Посетители веселились под песню "Калинка-малинка", что привело к скандалу.

Соответствующие кадры появились в соцсетях. В заведении уже извинились за инцидент, а полиция взялась за его расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике из соцсетей видно и слышно, как посетители александрийского кафе-бара танцуют под музыку страны-агрессора. Очевидцы подчеркнули, что это недопустимо на 20-й месяц полномасштабной войны.

"Насколько нужно не уважать законы, военных, которые ежедневно защищают страну от нашествия, и вообще себя, чтобы на 605-м дне полномасштабного вторжения России врубить это дерьмо в заведении! Надеюсь на реакцию от правоохранителей", – написал пользователь в комментарии к видео.

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Администратор кафе-бара, назвавшийся Иядом, в комментарии "Суспільному" заявил, якобы диджей сказал, что российскую песню "заказал военный".

"Он подошел к нему и сказал, что у брата день рождения, хочет сделать своеобразный ему подарок. Диджей не хотел отказывать военному. Когда я услышал, что звучит российская песня, то подбежал и выключил ее", – заверил он.

Представитель заведения в Александрии также добавил, мол, российская песня "даже не звучала до конца" и "больше такого не случится".

"Я поговорил с диджеем. В нашем списке только зарубежные и украиноязычные песни, можете проверить", – убеждал Ияд.

По словам пресс-секретаря полиции Кировоградской области Виталины Бевзенко, это событие они зарегистрировали 20 октября. Отмечается, что оно происходило не во время комендантского часа.

"По факту публичной трансляции русскоязычного контента полиция проводит проверку. По ее результатам материалы направят уполномоченному по защите государственного языка", – сказала представитель правоохранительного органа.

Напомним, что законодательство Украины запрещает использование российской музыки в медиапространстве и общественных местах. Соответствующий проект закона Верховная Рада приняла 19 июня 2022 года. За нарушение его норм предусмотрен штраф: 3400-8500 гривен для физических лиц (за повторное – 8500-11 900 грн) и 65-323 тыс. грн – для юрлиц.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в городе Дунаевцы на Хмельнитчине двое мужчин избили местного за замечание о прослушивании ими российского шансона. Потерпевший получил тяжелые травмы.

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