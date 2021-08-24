На Хортице создали уникальное лазерное шоу. Фото и видео

В Запорожье на острове Хортица в День независимости Украины, 24 августа, на холме показали интерактивное лазерно-проекционное шоу. Теперь это часть отстроенной Хортицы.

Как сообщает "Сегодня", шоу запустили накануне праздника – это тестовый показ световой инсталляции, которая прямо на склонах показывает символические кадры об истории казачества. Создание такого уникального для Украины действа стало частью новой Хортицы, которая переживает масштабную реставрацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Партнер проекта, группа "Метинвест", поддержал разработку концепции, согласно которой выполняются работы на острове. И, совместно с Министерством культуры, инициировал создание на Хортице перманентного лазерно-проекционного шоу.

Видео дня

"23 августа небо, землю и пороги на Хортице украсили необычные узоры. В тестовом режиме впервые в Запорожье запустили лазерно-проекционное шоу. Это совместный подарок "Метинвеста" и Министерства культуры и информационной политики к 30-летию независимости Украины, это еще один туристический магнит на острове. Световая инсталляция – это проводник в мир ярких исторических образов и национальных символов, которые раскрывают украинскую идентичность", – подчеркнул генеральный директор ОАО "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Уникальная технология и специально разработанный софт позволяет каждому посетителю взаимодействовать с инсталляцией. В Музее истории запорожского казачества будут размещены световые QR-коды для скачивания программы, которая позволит посетителям запускать световые инсталляции самостоятельно. Одновременно на смартфоне гостя будет отображаться историческая справка о проектируемом символе.

Реализовала сложный проект компания Expolight.

"Во время шоу используется самый мощный лазер, который когда-либо использовался в Украине. Его специально изготовили в Днепре. Он настолько мощный, что может создавать графический образ даже на небе. Это проект, которым сможет гордиться вся Украина и этот продукт заметят во всем мире", – рассказал руководитель компании Expolight Николай Каблука.

Следующий показ шоу состоится во время музыкального фестиваля Zound-2021 – 27 августа.

Напомним, в 2021 году началось великое возрождение острова. Хортица становится современным пространством для культуры, туризма, духовности, отдыха, саморазвития. Комфортным и безбарьерным для каждого. Это инициатива президента Украины Владимира Зеленского, проект реализуется под его личным контролем. Возрождение Хортицы в приоритетной зоне ответственности заместителя руководителя Офиса президента и координатора президентской программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.