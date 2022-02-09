В скором времени на Хортице планируют открыть безопасные парковые зоны, где можно будет с комфортом отдыхать или заниматься спортом, а в будущем участвовать в образовательных и культурных мероприятиях. Парк "Хортицкий лабиринт" обустроят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Об этом говорилось во время заседания дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - великое будущее".

“Сейчас парк “Хортицкий лабиринт” – это 40 гектаров зеленых тоннелей через дубы и липы, черемуху и клен. За годы без присмотра они превратились в непроходимые заросли, хотя на самом деле имеют огромный туристический потенциал”, - рассказала заместитель директора Национального заповедника “Хортица” Светлана Охрименко.

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Сейчас парку не хватает базовой инфраструктуры: туалетов, скамеек для отдыха, мест для приема пищи. Их планируют обустроить без причинения вреда окружающей среде. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы также подчеркнут все величие на красоту дикой природы острова.

Ожидается, что развитие сервиса превратит парки Хортицы в отдельный туристический магнит, как для украинских так и зарубежных туристов. За одну прогулку по острову гости смогут не только отдохнуть, но и познакомятся с историей Украины, от Киевской Руси и время казачества до новейшей истории.

Участники обсуждения пришли к соглашению о необходимости совместного пошагового развития парков Хортицы и продолжении диалога по этой теме с общественностью.

Большое возрождение острова началось год назад. В рамках президентской программы "Большая стройка" заповедник превращают в современное пространство для культуры, туризма, духовности, отдыха и саморазвития. Партнером проекта выступает Группа Метинвест.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о том, что на Хортице уже спасли Музей истории казачества, много лет стоявший аварийным, также обустроен Холм Единства, смотровая площадка, "Казацкий Круг", пешеходные дорожки.