На Хмельнитчине в рамках 'Большого строительства' завершают ремонт трассы до Староконстантиновской и Каменец-Подольской крепостей

В Хмельницкой области завершают ремонт трассы Н-03 от г. Хмельницкого до Житомирской области и от г. Каменец-Подольского до Черновицкой области. Работы проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Хмельницкая ОГА.

"На участках автодороги Н-03, где ремонтные работы не завершены, подрядными организациями будут приняты меры обеспечения безопасности дорожного движения во время зимнего содержания - устройство временной дорожной разметки, установление знаков зимней тематики, знаков ограничения скорости и временного ограждения", - говорится в сообщении областной администрации.

В прошлом году на трассе уже отремонтировали 60 км.

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В этом году вместе с восстановлением дорожной одежды специалисты ремонтируют искусственные сооружения в составе трассы. За прошедшую неделю работы проводили на мосту через Бужок. Рабочие также осуществили бетонное укрепление откосов труб и русла р. Гулянка и завершают монтаж наружного освещения на перекрестке с. Воронковцы и с. Верхняки.

Трасса Н-03 является главной дорожной артерией между Хмельницкой и Житомирской областями на северо-западе, и Хмельницкой и Черновицкой областями на юге.

"Автодорога ведет к известным историческим памятникам - Староконстантиновской и Каменец-Подольской крепостей", - добавляет пресс-служба ОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" с 2019 года отремонтировали и построили 13 тысяч км дорог, а также 560 мостов и мостовых переходов.

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