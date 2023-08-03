На Хмельнитчине обезьяна сбежала из вольера и покусала ребенка: животное до сих пор не поймали. Фото и видео

В селе Карповцы Хмельницкого района разгуливает зеленая обезьяна, которую раньше привезли из Харькова. Животное сбежало из клетки, после чего напало на 14-летнюю девочку, укусив ее за руку.

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Теперь ребенок проходит терапию против бешенства. Историю беглеца рассказало "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что обезьяна живет в Карповцах около полугода. Харьковчанин Сергей рассказал, что когда бежали из-под обстрелов, его знакомые попросили передержать животное у себя, пока не вернутся из-за границы, однако они все еще находятся в Испании. А обезьяна по имени Гарик живет у Сергея во дворе, в клетке. Раньше животное не убегало, но теперь смогло открыть клетку.

"Не агрессивная, жила себе, и кормили из рук", – говорит Сергей.

Животное уже неделю пытаются поймать. За это время она появилась на огороде местных жителей.

"Малая рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и вцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку", – рассказала мать девушки.

Девочку уже отпустили из детской больницы домой. Заведующий травматологическим пунктом Виталий Одарчук рассказал, что поверхностные раны кисти и пальцев не ушивали.

"Сейчас состояние ребенка стабильное, однако за животным невозможно санитарно-техническое наблюдение, поэтому ребенок подлежит экстренной вакцинации против бешенства", – отметил медик.

Харьковчанин Сергей рассказал, что не против, если бы Гарика у него забрали – пусть бы о нем заботились в зоопарке или приюте.

О беглеце сообщили директору реабилитационного центра для диких животных Сергею Палехину и планируют привлечь Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, чтобы поймать животное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– в Харькове лис во время войны поселился у многоэтажки. Местные жители кормят его курицей и сосисками. Сейчас лиса уже гуляет по парковой зоне и не боится людей. А прохожие стали с ним фотографироваться.