На Херсонщине мужчину с маленьким ребенком унесло в море на надувном матрасе

В Херсонской области мужчину с ребенком унесло в море на надувном матрасе. Происшествие случилось около 12:20 в поселке Лазурное Скадовского района.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в правоохранительных органах. На матрасе находятся житель Львова 1980 года рождения и его семилетний сын.

Сейчас принимаются меры для спасения отдыхающих.

Спасатели призывают в ветреную погоду или в местах с сильным течением не использовать плавательные средства, которые может отнести далеко от берега.

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По советам специалистов, первое, что нужно сделать, оказавшись в открытом море, успокоиться. Стресс и страх забирает много сил, а для того, чтобы добраться до земли, нужна энергия. Если вы знаете, в каком направлении двигаться, спокойно гребите к земле.

Если вы визуально не видите, куда нужно плыть, можно сориентироваться по облакам или солнцу. Над землей со стороны моря в непогоду чаще сгущаются тучи. Также чем ближе вы будете подплывать к берегу, тем чаще будут появляться птицы и мусор в воде.

Спасением могут стать проплывающие лодки или корабли. Но не пытайтесь догнать судно, а попробуйте чем-то привлечь его внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в курортном селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области 3-летняя девочка утонула во время купания в море на надувном матрасе. На отдых к побережью ребенок приехал вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.