На Харьковщине в результате вражеских атак погибли 188 человек, в том числе дети – Нацполиция

В Харьковской области, которую российские оккупанты пытаются стереть с лица земли, с начала войны из-за обстрелов погибли уже 188 человек. Из них 122 – это гражданские, среди убитых мирных жителей пятеро детей.

Это данные на 18:00 пятницы, 4 марта, сообщает Национальная полиция Украины. Были ранены 394 человека, из которых 290 – это мирные жители.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Харьковской области погибли 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, четверо полицейских, шестеро нацгвардейцев, четверо пограничников, двое сотрудников Харьковского национального университета воздушных сил, один – Службы безопасности Украины.

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Российскими оккупантами были убиты также 14 бойцов территориальной обороны области.

В то же время, наши защитники за эти девять дней задержали 12 российских военнослужащих, двух пособников ДРГ, одного подозреваемого в умышленном убийстве, а также четырех подозреваемых в имущественных преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

"Военные и правоохранители 24/7 противодействуют врагу и защищают украинский народ. Мы не сдадимся!" – отметили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в ночь на 3 марта прицельным огнем ударили по общежитию Харьковской государственной академии культуры в Московском районе города на улице Гвардейцев-Широнинцев. По предварительным данным, погибли 13 студентов.

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