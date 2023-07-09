На Харьковщине произошло тройное ДТП: погиб военный

Утром 9 июля на трассе возле села Волохов Яр под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей. Все машины марок "Renault Mеgane", "Mercedes" и "Fiat Tipo" от удара были вынесены за обочину, 38-летний водитель последней погиб на месте.

Видео дня

По данным Центра экстренной медпомощи, погибший мужчина был военным. Как указали в пресс-службе Нацполиции, еще двое участников ДТП получили травмы и были госпитализированы.

"Они находятся в больнице скорой помощи в Харькове. 48-летний мужчина получил ушибы и сотрясение мозга, а 20-летняя девушка — сотрясение мозга и перелом челюсти", – указано в сообщении.

Правоохранители работают на месте аварии, пытаясь выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Следователи инициировали возбуждение уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июля в Киеве произошел масштабный пожар на Броварском проспекте. По предварительной информации, в АЗС въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание, есть пострадавшие.