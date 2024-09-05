'На годовщину прилетело 26 лебедей': фельдшер из Киевщины рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Бородянская громада Киевщины – одна из тех, кто почувствовал весь ужас полномасштабного вторжения. Фельдшер Любовь Боярская, которая работает в двух селах, продолжала оказывать помощь людям даже под плотными обстрелами. Свою историю Любовь из села Дмитровка доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Фельдшерский пункт русские военные захватили практически сразу. Отсюда они вели обстрелы. Любовь находилась у родственников, когда к калитке постучала одна из соседок: на улице лежал раненый мужчина.

"И что делать? Вокруг бомбит, а у меня нет даже ножниц. Оказала помощь как могла и из того, что было под рукой. Нашлись сердечные, кровоостанавливающие препараты, изоляционная лента, скотч и т.д.", – вспоминает Любовь.

Раненого мужчину удалось быстро доставить в медицинское учреждение, и там высоко оценили работу фельдшера. Тем временем на Киевщине шли масштабные бои. Только 7 марта 2022 года возле села пало 26 наших защитников.

"7 марта приезжали родители всех этих погибших ребят. А накануне в село прилетели лебеди. Люди посчитали, что сколько было ребят, столько было и лебедей", – рассказывает Любовь.

Ее история из первых уст – по ссылке.

История Любви из Киевщины вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 115 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.