Блог | Наталья Юсупова: На фронте тяжелые и кровопролитные бои: бойцам нужна помощь

На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

Видео дня

Каждый день страшные известия о десятках погибших воинов и тяжелораненых.

Нашим бойцам очень нужна наша помощь.

Дроны, это самое важное, ждем поставку и нужно выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо – 575 т. грн.

Далее текст на языке оригинала.

Потрібні також рації Моторола, тепловізори, приціли, зарядні, хім. грілки, бо дуже холодно.

Дуже прошу долучатися до допомоги.

З понеділка оплатила:

– автівку 180 т.,

– 4 рації Моторола – 111 тис. та

– приціл 39 682 грн,

– оплатила 130 одиниць одягу для важкопоранених, флісові кофти та штани – 59 250 грн,

– 200 хім. грілок та 100 тактичних теплих перчаток – 67 тис.

– Тепловізор – 58 т.

Посилки на фронт відправляємо кожного дня.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки:

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