Блог | Наталья Юсупова: На фронте тяжелые и кровопролитные бои: бойцам нужна помощь
На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.
Каждый день страшные известия о десятках погибших воинов и тяжелораненых.
Нашим бойцам очень нужна наша помощь.
Дроны, это самое важное, ждем поставку и нужно выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо – 575 т. грн.
Далее текст на языке оригинала.
Потрібні також рації Моторола, тепловізори, приціли, зарядні, хім. грілки, бо дуже холодно.
Дуже прошу долучатися до допомоги.
З понеділка оплатила:
– автівку 180 т.,
– 4 рації Моторола – 111 тис. та
– приціл 39 682 грн,
– оплатила 130 одиниць одягу для важкопоранених, флісові кофти та штани – 59 250 грн,
– 200 хім. грілок та 100 тактичних теплих перчаток – 67 тис.
– Тепловізор – 58 т.
Посилки на фронт відправляємо кожного дня.
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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