Блог | На фронте тяжелые бои: военные обращаются за помощью
На фронте идут очень тяжелые бои.
Война ужасная, кровопролитная, много потерь и тяжело раненых бойцов ВСУ.
Все больницы и госпитали забиты ранеными.
Люди, я Вас очень прошу приобщаться к помощи для фронта, очень трудно собирать на нужды, каждый день с фронта поступают заказы.
Очень не хватает одежды, чтобы переодеть тяжело раненых.
Надо купить одежду, потому что бойцов привозят полностью раздетыми. Покупаем шорты, футболки, брюки, кофты.
Пять раций Моторолла – 122 429 грн
Четыре планшета – 36 тыс. грн.
Два тепловизора – 147 тыс. грн.
Практически каждый день отправляем посылки на фронт.
Через неделю купила и отправили подразделениям дроны, прицелы, тепловизоры, зарядные станции, рации, флисовые кофты, планшеты.
Спасибо всем за помощь.
Прошу помочь со сбором.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банке
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карты Банки
5375 4112 0025 4253