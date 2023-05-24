На фронте идут очень тяжелые бои.

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Война ужасная, кровопролитная, много потерь и тяжело раненых бойцов ВСУ.

Все больницы и госпитали забиты ранеными.

Люди, я Вас очень прошу приобщаться к помощи для фронта, очень трудно собирать на нужды, каждый день с фронта поступают заказы.

Очень не хватает одежды, чтобы переодеть тяжело раненых.

Надо купить одежду, потому что бойцов привозят полностью раздетыми. Покупаем шорты, футболки, брюки, кофты.

Пять раций Моторолла – 122 429 грн

Четыре планшета – 36 тыс. грн.

Два тепловизора – 147 тыс. грн.

Практически каждый день отправляем посылки на фронт.

Через неделю купила и отправили подразделениям дроны, прицелы, тепловизоры, зарядные станции, рации, флисовые кофты, планшеты.

Спасибо всем за помощь.

Прошу помочь со сбором.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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