На фронте очень тяжелая ситуация: защитникам нужна помощь
На фронте продолжаются кровопролитные бои, каждый день гибнут наши воины.
Нашим бойцам нужна срочная помощь, почти каждый час получаю заказ с фронта.
Очень прошу помогать!! Ситуация очень тяжелая!
Нужно выкупить еще три квадрокоптера Мавик 3 комбо, счет на – 346 500 грн.
Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага.
Очень нужны рации Моторола и тепловизоры.
Очень нужны химические грелки и тактические перчатки.
Прошу 5-20-100 грн, каждая копейка – это помощь.
С понедельника выкупила два дрона Мавик 3 Комбо – 231 тыс. грн.
Рации Моторола и аккумуляторы – 115 тыс грн.
Два тепловизора – 103 тыс. грн.
Колеса – 22 800 тыс. грн, планшет –11 300 тыс. грн, обувь и пледы раненым – 30 тыс. грн, тактические перчатки – 33 тыс. грн.
Еще в заказе отшиваются кофты и штаны для раненых.
Все чеки публикую.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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