На фронте продолжаются кровопролитные бои, каждый день гибнут наши воины.

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Нашим бойцам нужна срочная помощь, почти каждый час получаю заказ с фронта.

Очень прошу помогать!! Ситуация очень тяжелая!

Нужно выкупить еще три квадрокоптера Мавик 3 комбо, счет на – 346 500 грн.

Дроны, это глаза бойцов, они спасают жизнь нашим военным и уничтожают врага.

Очень нужны рации Моторола и тепловизоры.

Очень нужны химические грелки и тактические перчатки.

Прошу 5-20-100 грн, каждая копейка – это помощь.

С понедельника выкупила два дрона Мавик 3 Комбо – 231 тыс. грн.

Рации Моторола и аккумуляторы – 115 тыс грн.

Два тепловизора – 103 тыс. грн.

Колеса – 22 800 тыс. грн, планшет –11 300 тыс. грн, обувь и пледы раненым – 30 тыс. грн, тактические перчатки – 33 тыс. грн.

Еще в заказе отшиваются кофты и штаны для раненых.

Все чеки публикую.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

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