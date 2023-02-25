На фронте круглосуточно продолжаются ужасные бои: волонтер обратилась за помощью
Сейчас самая сложная точка на фронте – Бахмутское направление. Враг, несмотря на большие потери, идет в наступление. Круглосуточно продолжаются ужасающие, кровопролитные бои. Очень много тяжелораненых и, к сожалению, много погибших.
Об этом написала волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook и обратилась с просьбой ко всем неравнодушным украинцам с просьбой о помощи.
"Бойцы ждут помощи, очень тяжело на фронте. Просим помогать, кто как может", - написала Юсупова.
Волонтер перечислила потребности, крайне необходимые нашим защитникам: "Нужны квадрокоптеры Мавик 3 комбо. Есть счет на еще три дрона – 345 тыс грн. Еще нужно выкупить 6 тепловизоров – 301 тыс. грн. Очень нужны два калиматорных прицела – 108 тыс. грн. Медики просят обезболивающие и мягкие ноши".
"С понедельника выкупила три квадрокоптера Мавик 3 комбо – 115 тыс. грн и сегодня два – 229800 грн. Четыре тепловизора – 206 тыс. грн. Тепловизионный прицел – 39400 грн. Рации Моторола – 68300 грн. Еще в заказе идут дроны, и тепловизоры", – отчиталась волонтер.
Наталья напомнила, что каждая копейка – это помощь! ВСУ защищают каждого из нас.
Реквизиты для помощи:
Пайпал – [email protected]
Приват – 5168752017223390, Юсупова
Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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