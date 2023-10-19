На 'Форуме устной истории Украины' в Киеве обсудили документацию опыта войны

Одна из состоявшихся в Киеве дискуссий "Форума устной истории Украины" была посвящена документации опытов войны в контексте будущего. Ее участники говорили о влиянии поля задокументированных опытов войны в Украине на разные сферы общественной жизни, от достижения послевоенной справедливости до адвокации Украины в международном поле.

Мероприятие инициировал музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Открыла дискуссию модератор Анастасия Платонова — культурный критик, журналистка, редактор, аналитик, экс-редактор культуры Forbes Ukraine:

"Мы находимся в ситуации продолжающейся войны. Сложными и болезненными являются не только практики выживания в войне, но и практики документации. Мне кажется, что в этом контексте возможность говорить о будущем очень терапевтична и важна".

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Д-р Петр Цивинский — специальный гость Форума, историк, общественный деятель, Директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау (Польша) рассказал о том, как задокументированные опыты войны помогают рассказывать правду об этих событиях.

"У вас есть десятки тысяч людей, которые могут свободно говорить. На основе их показаний прокуроры легко смогут найти людей, которые будут выступать в роли свидетелей. Затем наступит так называемый исторический период - и для историков это будет феноменальная, чрезвычайно ценная информация. Затем придет образовательный. период: дети, которые родятся через 20 лет, не будут помнить эти события, но для них это будет чрезвычайно важный материал, благодаря которому они смогут понять свою национальную идентичность".

Соломия Боршош — исполнительный директор Украинского института — говорила о том, как общаться с представителями других стран о боли Украины, в том числе с теми, кто тоже пережил трагедию войны.

"Есть эталонный геноцид и ассимилирующий. Эталонный геноцид происходит сегодня в Дарфуре. Насколько мы об этом думаем? Ассимилирующий и сложный до доведения геноцид происходит в южных и восточных регионах Украины. Насколько мы можем в нашем горе быть открытыми к этому? Если цель — быть услышанным? , важно открыть и себя к эмпатии, к новой информации, как бы это ни было тяжело".

Александра Матвийчук - правозащитница, руководительница организации "Центр гражданских свобод" - поделилась советами относительно того, как эффективно доносить до мира истории о войне в Украине.

"Нам приходится сейчас строить горизонтальные связи с частями света, с которыми мы не взаимодействовали на этих уровнях, формировать доверие. Первый мостик к этому - общие ценности: например, свобода. Второй мостик - общий опыт, общая боль, потому что он не имеет границ. Третий — "прежде всего мы люди". Когда рассказываешь о боли матери, потерявшей ребенка из-за удара по роддому, это понятно всем".

Наталья Никольская — предприниматель, юрист, основатель проекта Dattalion — подчеркнула важность документирования событий настоящего ради мирного будущего последующих поколений.

"Наша борьба продолжается, и это обязанность каждого из нас перед нашими детьми: документировать все, что происходит, и работать на Победу и на восстановление справедливости. Я не хочу, чтобы мои дети рассказывали своим детям то, что буду рассказывать им я. Поэтому наша задача - всеми силами, до последнего дыхания делать все, чтобы "никогда снова".

Проведение Форума является инициативой Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, документирующего свидетельства гражданских о войне от первого лица и собравшего уже более 85 тысяч историй. Следите за новостями о состоявшемся мероприятии на сайте Музея.