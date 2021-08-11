На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб мирный житель. Фото

В селе Новоселовка-2 Ясиноватского района Донецкой области в результате вражеского обстрела со стороны вооруженных формирований России умер мужчина. Погибший оказался 86-летним местным мирным жителем.

Происшествие случилось в среду, 11 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Трагическая весть из села Новоселовка-2 Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств", – написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, войска России за прошедшие сутки 16 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. В результате обстрелов трое украинских защитников получили огнестрельные осколочные ранения.