На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец ВСУ – штаб ООС

В четверг, 19 августа, в результате вражеского обстрела на Донбассе погиб боец Вооруженных сил Украины. Он получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Командование Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего. Всего за утро было зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований России.

Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра. Рядом с Нью-Йорком враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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За минувшие сутки, 18 августа, было зафиксировано еще три нарушения. Возле Широкиного противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. Около Водяного, что на Приазовье, войска РФ обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытного враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный, старший солдат 28-й бригады Артем Мазур. Ему было всего 26 лет. Артем был единственным сыном у своей мамы, также у него осталась супруга Наталья.