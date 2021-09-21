На Донбассе по программе Зеленского построили первый в Украине велотрек для олимпийской дисциплины BMX

В Лимане Донецкой области на 100% завершилось строительство уникального велокомплекса с современной трассой BMX. Получение сертификата о его вводе в эксплуатацию ожидается в ближайшее время. А уже 21 октября там должен состояться первый открытый областной чемпионат по BMX.

Велокомплекс построен по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Строительство стартовало в августе прошлого года. Об этом сообщает Донецкая ОГА.

"Это первый в Украине трек для тренировок по олимпийской дисциплине BMX. На нем будут проходить подготовку как воспитанники Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту, так и спортсмены национальной команды Украины перед международными соревнованиями", – отметил в Facebook глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Видео дня

Трек, по словам Кириленко, имеет стартовую рампу выше 5 метров с пневматическими стартовыми воротами, четыре прямых с трамплинами высотой от 40 до 190 см и три виража. Все они имеют специальное поверхностное слоирование, разметку, ограждение.

Возведены также трибуны на 400 мест, по периметру установлено внешнее освещение с использованием солнечных батарей, на финише – судейский пункт.

Рядом с комплексом построили трехэтажное общежитие с тренажерным залом с силовым и интерактивным оборудованием, медицинским и массажным кабинетами, столовой и комнатами для проживания, с элементами доступности для людей с инвалидностью, котельную и сооружение с гаражом и помещением для ремонта и хранения велосипедов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что здоровый и активный образ жизни должен стать если не национальной идеей, то стилем жизни большинства украинцев.