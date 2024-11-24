На Днепровщине энергетики ДТЭК продолжают возвращать свет после обстрелов

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование в Днепропетровской области и возвращать людям свет.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что вражеские удары по Днепровщине не стихают. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 23 ноября энергетики смогли вернуть свет в 4,8 тысячи домов местных жителей, несмотря на все вызовы безопасности.

В компании подчеркнули, что энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, недавно энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 714 тысяч семей Одесщины, оставшихся без электроэнергии в результате вражеской атаки утром 17 ноября.