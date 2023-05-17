На Черниговщине семью с маленьким ребенком расстреляли из-за денег: стали известны подробности убийства

На Черниговщине 14 мая убили семью с маленьким ребенком, которая ехала из Киева покупать автомобиль. Псевдопродавцы машины подстерегли семью и расстреляли. Тела закопали неподалеку, а автомобиль сожгли.

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Поехали за машиной и связь пропала

14 мая в Черниговской области пропала семья 30-летнего Николая и 28-летней Виктории Черевань с маленьким 4-летним сыном Богданом. Об этом в Facebook сообщила их кума Мария Закалюжная.

По словам родственницы, семья выехала на своем автомобиле из Киева в Черниговскую область, в район Мены. Они собирались осмотреть новый автомобиль для покупки. И связь с ними пропала.

"Коля занимался автомобилями. Покупал, ремонтировал и перепродавал. Объявления находил в интернете и сразу ехал смотреть. Никогда никаких проблем у него не было. Поэтому и на этот раз он не побоялся взять с собой семью. Если бы была опасность, он бы родных никогда не подставил. Тем более, если бы сделка состоялась, Виктория села бы за руль. Они еще хотели заехать в село, где живет мама Вики, поэтому взяли с собой маленького сына", – говорит Мария.

Связь с ними пропала в воскресенье, 14 мая, в 14:32. Когда они не отзвонились вечером, то сестра Вики и родители стали их искать, писать в соцсети, затем обратились в полицию.

"Стали звонить разные люди. Кто-то видел их по дороге, кто-то помогал заводить стартер. Потом один водитель увидел на дороге горящий автомобиль. Так, утром в понедельник мы выехали в Мену", – говорит Мария.

Чуть позже сообщили, что Николай с Викторией и маленький Богданчик были убиты, их тела закопали.

Машину сожгли, тела закопали

В полиции сообщили, что тела расстрелянной семьи обнаружили в селе Корюковского района Черниговской области. Они были закопаны, а в 500 метрах стояла сожженная машина.

"В самые сжатые сроки сотрудники уголовного розыска и следователи полиции поминутно восстановили события", – сообщают в пресс-службе полиции Черниговской области.

Как выяснилось, 22-летний "продавец" авто с Корюковщины, узнав, что семья будет везти с собой деньги, решил организовать убийство. Полиция задержала трех участников этого преступления, среди которых есть и девушка. Именно они расстреляли автомобиль киевлян, затем тела закопали, а машину сожгли.

Семью похоронили во вторник, 16 мая, в родном селе погибшей Вики Бирки Черниговской области.

Полиция открыла уголовное производство по п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Виновным грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.