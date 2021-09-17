На Черкасчине женщина убила подругу из-за ревности: ей грозит 15 лет тюрьмы

В городе Смела Черкасской области женщина убила свою подругу из-за ревности. Она ударила ее ножом во время конфликта, когда проходило застолье.

Происшествие случилось во вторник, 14 сентября. От полученных травм пострадавшая умерла на месте, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Черкасской области.

Полицейские выяснили, что компания из двух мужчин и двух женщин выпивали вместе. Затем между женщинами произошел конфликт на фоне ревности. Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после совершения происшествия. Женщина признала свою вину.

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Подозреваемую задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данному факту следствие начало уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Сингаи на Житомирщине 15-летняя девушка убила своего 14-летнего парня в ходе конфликта. Она нанесла ему ножевые ранения в шею и грудь.