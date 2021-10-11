На Буковине началась 'Большая стройка' дороги к одной из самых известных крепостей страны

На Буковине стартовал финальный этап восстановления автодороги Н-03 Житомир - Черновцы в пределах области. Дорожники ремонтируют обходную города Хотин, который славится своей средневековой крепостью. Фотографиями хода работ поделилась Служба автомобильных дорог в Черновицкой области.

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Буковине уже отремонтировали большую часть трассы Н-03.

"Протяженность дороги национального значения на территории нашей области - 46,1 км. Обход Хотина - это единственный отрезок, который не ремонтировался. Остальные - в новом асфальтовом покрытии. Финальные 7 км обхода Хотина напоминают водителям, какой еще не так давно была эта дорога", — комментирует автодор.

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На обходной Хотина работает тяжелая дорожная техника и десятки рабочих. Ремонт трассы выполняют с усилением дорожной одежды методом холодного ресайклинга, положат новый асфальтобетон и верхнее покрытие из щебеночно-мастичного асфальта.

Также дорожники сделают водоотвод, расчистят и укрепят обочины, а по завершению установят новые дорожные знаки, ограждения и нанесут разметку.

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Напомним, в июне президент Владимир Зеленский осмотрел ремонт трассы Н-03 Житомир - Черновцы в Хмельницкой области, где по программе "Большая стройка" ремонтируют 95 км автодороги.

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