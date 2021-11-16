На Буковине мать с сыном попали в больницу с ботулизмом

В Черновицкой области у двух человек зафиксировали ботулизм. Заболели 51-летняя женщина и ее 18-летний сын.

Об этом местному изданию "Молодой буковинец" сообщили в областной центре профилактики и контроля заболеваний. Отмечается, что с начала года это уже третий случай заболевания в регионе.

Пациентов доставили из села Усть-Путила Вижницкого района. Они ели грибы собственного производства.

Матери и сыну стало плохо на следующий день – 10 ноября, однако в областную больницу они обратились только 15 числа.

У парня легкая форма ботулизма, а у женщины – средней тяжести.

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Первый случай был зафиксирован в области в марте, а в мае – второй.

Ботулизм – пищевое отравление, он поражает нервную систему, чаще всего продолговатого и спинного мозга. Также может приводить к параличу глазных мышц и поражению черепных нервов.

Формируется чаще всего в продуктах домашнего консервирования (мяса, рыбы, иногда овощей) в результате попадания бактерий Clostridium botulinum. Также высокий риск заболеть, употребляя вяленую и копченую рыбу или мясо.

Среди симптомов болезни – рвота, схваткообразные приступы боли в верху живота, расстройство функций глотания и речи, одышка, учащенный пульс, расстройства зрения, сухость слизистых, нехватка воздуха, слабость и боль в мышцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье в июне два человека попали в реанимацию с ботулизмом после употребления вяленой рыбы.