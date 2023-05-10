На благотворительном аукционе 'Украинской правды' собрали 3,2 млн грн для нужд ВСУ

Портал "Украинская правда" к своему 23-летию в партнерстве с Voloshyn Gallery провел благотворительный аукцион по продаже картин украинских художников. Продажа произведений искусства производилась на Facebook-странице УП и длилась с 17 по 23 апреля.

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Свои работы для аукциона предоставили известные украинские художники: Влада Ралко, Анатолий Криволап, Никита Кадан, Леся Хоменко, Сергей Майдуков, Николай Карабинович, Алексей Сай и др. Все собранные средства от продажи картин – 3,2 млн грн – потратят на покупку DJI Mavic 3T для легендарной 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Инвестиционная компания Dragon Capital купила работу Сергея Майдукова, на которой изображен Дон Кихот – обновленный логотип "Украинской правды".

Компания семьи Довгих Dovgiy Family Office приобрела картину художника Анатолия Криволапа "Зимняя ночь". Художник известен своей активной проукраинской позицией, а семья Довгих является постоянной участницей многочисленных благотворительных аукционов в поддержку ВСУ.

Игорь Коваль приобрел работу Алексея Сая "Piece 2", выполненную в технике цифровой печати на алюминии, и коллаж "Make russia small again! after Vakhtang Kebuladze" одессита Николая Карабиновича.

Оксана Ищенко купила акварель из серии "Все перемешалось" Евгения Самборского.

Основатель Ukrainian Global Art Владимир Пирус приобрел работы художников Леси Хоменко (из серии "Леся Хоменко и ее школа"), Павла Керестея ("Равновесие") и акварель без названия Марии Сулименко.

Политолог Николай Давидюк купил работы Влады Ралко и Тиберия Сильваши.

Никита Кадан предоставил для аукциона работу "Stand with Ukraine" из серии "Repeating Speech", выполненную углем, в двух экземплярах. Оба экземпляра приобрели Адам Харбер и Виктор Пинчук.