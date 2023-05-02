На Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боев: в ВСУ озвучили потери врага

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. За последние сутки на этом участке фронта произошло 17 боев, во время которых захватчики понесли значительные потери.

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В частности, украинские защитники ликвидировали не менее 100 оккупантов. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Он уточнил, что большинство ликвидированных – это наемники частной военной компании "Вагнер". Кроме того, в результате боев более 120 россиян получили ранения.

"За эти сутки 106 оккупантов были уничтожены на направлении Бахмута, 127 получили ранения. Абсолютное большинство – это как раз из группировки "Вагнер", – сказал Череватый.

В то же время, по его словам, захватчики применяют против украинских военных артиллерию. В частности, за последние сутки они нанесли почти 350 ударов.

"А вот наносят уже удары – это артиллерия врага, 348 раз за эти сутки они нанесли удары по нашим позициям – это регулярные вооруженные силы…" – добавил спикер.

Стоит добавить, что российские оккупационные войска на Бахмутском направлении провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций, однако потерпели неудачу.

Украинские защитники выбили группировку врага с позиции "Бассейна" под Бахмутом. Несколько месяцев подряд она была "костью в горле" для Вооруженных сил Украины, но в результате успешной операции около 40 оккупантов сбежали, еще несколько взяты в плен, некоторые были уничтожены.

Вооруженные силы Украины продолжают держать под своим контролем трассу, по которой в Бахмут Донецкой области поставляются ресурсы и обеспечение. Российские оккупационные войска далеки до захвата "дороги жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, город-крепость Бахмут в Донецкой области, за который продолжаются интенсивные бои с вражеской армией России, в результате атак оккупантов стал почти непригодным для жизни. Из-за того, что россияне не прекращают попыток полностью захватить населенный пункт, из него почти невозможно эвакуировать гражданских.

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