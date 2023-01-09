На Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера: выехали в Соледар и оборвалась связь. Фото

На Бахмутском направлении исчезли два британских волонтера Эндрю Бегшо и Кристофер Перри. Они поехали в Соледар, после этого с ними оборвалась связь.

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Об этом сообщили в национальной полиции Украины. "7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет", – говорится в сообщении.

6 января в восемь часов утра волонтеры выехали из Краматорска в Соледар, связь с ними прервалась.

В настоящее время их местонахождение устанавливают правоохранители. По данному факту открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

"Если вы видели пропавших граждан или располагаете какой-либо информацией о них, просим сообщить в полицию", – призвали правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, под завалами школы в селе Белогоровка в Луганской области, которую разбомбили российские оккупанты, погибли двое волонтеров из Закарпатья. Мужчины с самого начала войны помогали эвакуироваться жителям украинского востока и возили туда гуманитарные грузы.

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