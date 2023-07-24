На АЗК SOCAR появился благотворительный Travel Box от пса Патрона

Теперь на АЗК SOCAR можно приобрести вкусное и полезное детское меню – Travel Box от пса Патрона. Оно содержит куриные наггетсы, картофель фри, свежие овощи и сок. Кроме того, каждый Travel Box содержит сюрприз – игрушку и мини-комикс о легендарном Псе Патроне.

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Покупая детское меню от Патрона, вы помогаете саперам ГСЧС. Из стоимости каждого Travel Box 10% перечисляются в Благотворительный фонд пса Патрона, который собирает средства для саперов ГСЧС и на помощь пострадавшим во время войны животным. Фонд закупает оборудование для черниговских саперов ГСЧС (лодки, подводные дроны, фонари, турникеты), а также выплачивает помощь семьям погибших саперов. Все платежи идут напрямую саперам или членам их семей.