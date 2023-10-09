На авто были патриотические изображения: в Черкасской области сожгли машину военных, на которой раненых защитников вывозили из передовой. Фото

В Умани неизвестные сожгли машину военных, на которой раненых бойцов вывозили из передовой. Отмечается, что на боевом автомобиле были патриотические изображения.

Об этом сообщают местные СМИ. Правоохранители и военные разыскивают причастных к поджогу лиц.

Информацию о поджоге боевого автомобиля сообщил военный Евгений Густинович, который сейчас находится в отпуске в Умани. Он пояснил, что это был автомобиль его собратья, который находится в больнице. Евгений забрал у него автомобиль, чтобы доставить его на передовую линию. Однако в ночь на 8 октября в Умани автомобиль сгорел.

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По словам Евгения Густиновича, он убежден, что это не было случайное возгорание, а сознательный поджог военного автомобиля. Автомобиль был выкрашен в "пиксель" и на нем были патриотические изображения.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об этом преступлении, или записи с камер наблюдения в микрорайонах Мещанки и ГРЭС в Умани, просят сообщить полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения России в Украину бесследно исчезли десятки тысяч человек. На сегодняшний день официально пропавшими без вести считаются 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Украине пообещали блокировать телефоны погибших бойцов ВСУ и не допустить их перевыпуск. Благодаря этому родные Героев больше не будут получать бестактные сообщения от новых владельцев сим-карт.

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