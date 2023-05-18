'Мы выбьем врага с нашей земли': министр ВСУ отметил лучших сотрудников, служащих в самых горячих точках. Видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил с очередным рабочим визитом Донбасс и Харьковщину. Он провел оперативное совещание с руководством Нацполиции регионов и Восточного территориального управления Нацгвардии. Также министр отметил наградами лучших сотрудников МВД, которые несут службу по самым горячим направлениям фронта.

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Об этом Игорь Клименко рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что награды получили нацгвардейцы, спасатели, полицейские и пограничники.

"Ребята и девушки несут службу на самых горячих направлениях фронта. И несут ее с достоинством и с честью", - подчеркнул министр.

Награды получили:

защитник Азовстали, оперативник Святослав Ермонов, проведший 5 месяцев в русском плену, а по возвращении домой и реабилитации снова стал в строй;

спецназовцы КОРДа, которые совместно с военными и "Белыми Ангелами" проводят настоящие спецоперации по эвакуации гражданских по линии боев;

Министр также наградил бойцов батальона "Луганск-1" имени Героя Украины Сергея Губанова.

Получили награды и военнослужащие ГНС Украины Руслан Мазур и Максим Рашевский, под шквальным огнем противника спасшие жизнь собратьев. Капитан Мазур во время боя получил ранения, но при этом обеспечил уход своей группы в безопасное место.

"Важно видеть глаза несгибаемых людей, ежедневно рискующих своей жизнью в самых горячих точках. Многие из наших героев потеряли свои дома, родных, но продолжают преданно нести службу, противостоять врагу и спасать граждан. Во взаимодействии всех служб, в постоянной координации мы выбьем врага с нашей земли. Но обеспечим безопасность на освобожденных территориях", – подчеркнул Игорь Клименко.