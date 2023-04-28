'Мы уже почти у потолка с точки зрения достижений': Резников рассказал о военной помощи Украине

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина получила почти все виды военной помощи, которые запрашивала у партнеров. Остались только современные боевые самолеты, необходимые для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Однако Резников уверен, что международные партнеры передадут и их. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пятницу.

Министр отметил, что на вооружении Сил обороны есть тяжелая артиллерия 155 мм, HIMARS, бронетехника почти всех основных известных типов и марок. Также уже создана танковая коалиция, а на боевом дежурстве стоят Patriot, хотя одно время это вызвало истерику у россиян.

"На сегодняшний день страны НАТО передают нам авиацию пока еще советского образца, но я убежден, что в скором времени мы с вами будем так же спокойно говорить, как о Ратриоте и Химарсе, и о современных боевых самолетах. По большому счету, в обращении к Санте остались самолеты и разве что "Звезда смерти", если кто любит "Звездные войны". Поэтому сегодня с точки зрения политического планирования на уровне Министерства обороны мы уже почти у потолка по поводу задач и достижений", – сказал министр.

Стоит отметить, что Резников также рассказал, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже готова к этому. Сегодня украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования.

Дмитрий Кулеба после удара РФ по Умани призвал предоставить Украине истребители F-16. Он отметил, что жертвами российских обстрелов становятся невинные украинцы, в том числе дети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер призвал правительство Германии передать Украине боевую авиацию, прежде всего истребители F-16 и боеприпасы для ПВО. Он считает, что его страна прямо ответственна за плохое оснащение военных ВСУ;

– в то же время, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие истребители Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Они имеют совсем другие возможности, "чем те, которые необходимы в сложившейся боевой ситуации" на фронте.

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