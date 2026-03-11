'Мы сделали выводы': Клименко рассказал, как изменится работа полиции после теракта во Львове

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что после теракта во Львове в ночь на 22 февраля в Национальной полиции сделали выводы и внесли изменения в работу правоохранителей. В частности, полиция увеличила время реагирования на вызовы.

Об этом Клименко рассказал во время встречи с журналистами 11 марта. По его словам, отныне полиция и ГСЧС будут приезжать на вызовы на некоторое время позже.

"Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала. Конечно, мы сделали выводы", – сказал Игорь Клименко.

Изменения в работе полиции

По словам министра, МВД изменит алгоритм действий правоохранителей при реагировании на вызовы, где будут сигналы о террористической опасности. Теперь полиция и ГСЧС будут приезжать по таким вызовам на 2-5 минут позже

"Будем терять сейчас по некоторым реагированиям где-то 2-5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу до 10 минут, то будет где-то 15, может больше. Если будут такие случаи, где будут какие-то сигналы опасности", – объяснил Игорь Клименко.

Также по словам министра, провели обучение операторов 101, и 102, и 112. На время военного положения ввели запрет на вызов 112 из-за рубежа.

Кроме того, если звонок идет из другого города или области, то его сразу принимают во внимание — определяют как "красный уровень". Такой же уровень присваивается вызову, если оператор имеет основания считать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.

Клименко добавил, что в таких случаях тоже будут ставить соответствующее информирование полиции об осторожности.

Как сообщал OBOZ.UA, Клименко также рассказал, как изменились МВД и ГСЧС в результате российских обстрелов. По его словам, система работы украинских спасателей полностью изменилась: появились новые отряды и подразделения, новые фронты деятельности. А в странах ЕС заинтересовались украинским опытом настолько, что хотят изучать его.

