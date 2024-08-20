'Мы преодолеваем неволю, которой 300 лет': Порошенко назвал запрет РПЦ победой тех, кто боролся за независимость Украины

Фракция "Европейская Солидарность" считает принятие закона о запрете московской церкви в Украине великой победой нашего государства и всех, кто боролся за Независимость на протяжении веков.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Мы, украинцы, боролись за это больше 300 лет. Наша команда боролась за это 10 лет, преодолевая препятствия, ложь – якобы кто-нибудь против в Вашингтоне, в Европе. А на самом деле против была та "пятая колонна", сидящая внутри страны. На сегодняшний день, благодаря вам, мы это преодолели", – сказал лидер "Евросолидарности".

Он отметил – более 80% украинцев за то, чтобы в Украине была единственная поместная православная церковь Украины.

"Сегодня этот закон очень приблизил нас к этому, потому что каждый должен сделать выбор для себя – он ли с Украиной, и тогда добро пожаловать в ряды церкви. Либо он против Украины – и направление пусть выбирает, либо Ростов, либо Москва, но точно не в Украине", – сказал Порошенко.

"Долг каждого украинского политика, каждого украинского патриота – защищать национальную безопасность нашего государства. Каждый, кто против национальной безопасности, каждый российский, московский поп, призывающий уничтожать украинцев, каждый, кто становится в один ряд с ФСБ и российской армией, все они должны уйти из Украины. Их деятельность должна быть запрещена. Выступающие против этого выступают против Украины, выступают против вековых стремлений украинского народа иметь сильную, поместную церковь, защищенную от Москвы, от России, от оккупантов совместно с другими свободными народами Европы", – говорит народный депутат Николай Княжицкий.

"В канун Дня Независимости это очень важный шаг на пути к свободе. По пути в "Прочь от Москвы"! Мы преодолеваем эту неволю, которой 300 лет, мы наконец оторвемся и в церковном плане от Москвы, мы прекратим деятельность РПЦ в Украине, которая является инструментом российского империализма. Это то, к чему мы долго шли, это то, что важным шагом к тому было собственно принятие Томоса. Сейчас это второй решающий шаг, гарантирующий свободу Украины в церковном плане", – убежден народный депутат Владимир Вятрович.

"Если мы хотим жить свободно, если мы хотим, чтобы Украина была свободна, московской церковной заразы не должно быть в нашей Украине. Получим наше Украинское государство – свободное, сильное, независимое абсолютно во всех пониманиях", – отмечает София Федина.